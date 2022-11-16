Среди личных причин выгорания главными жители Белгородской области называют неудовлетворённость своим финансовым состоянием (61%), отсутствие возможности для полноценного отдыха (54%) и проблемы со здоровьем (34%), а также недовольство жильём и окружающей обстановкой (29%). Кроме того, заметную роль в выгорании играют отсутствие близких друзей и подруг (13%) и отсутствие партнёра или любимого человека (13%). Наиболее редкие личные причины выгорания — это сложные отношения с родителями или детьми (10%), неудовлетворённость своим внешним видом (9%), непринятие своего тела (7%), а также отсутствие детей при желании их иметь (6%).