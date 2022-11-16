По данным сервиса, в период с конца февраля по середину ноября в Белгородской области было размещено более 250 вакансий для психологов. Спрос увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 38%.
Средняя заработная плата на позициях «Психолог» в октябре 2022 года составила 34 500 рублей. Чаще всего подобные вакансии в Белгородской области встречаются в компаниях сфер «Телекоммуникации, связь», «Услуги для бизнеса», «Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО» и «Образовательные учреждения».
Лидерами по спросу на психологов в России с февраля 2022 года являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Белгородская область находится на 50-м месте среди остальных субъектов.
По информации hh.ru, жители Белгородской области отмечают, что испытывают средний уровень стресса при поиске работы (5,8 баллов из 10), по России показатели 5,6 (где «1» — испытываю очень сильный стресс, сильно переживаю, волнуюсь, «10» — вообще ничего не боюсь). При этом мужчины во время поиска работы стрессуют сильнее, чем женщины: 6 балов против 5,3.
Примечательно, что чем старше соискатель, тем выше его переживания по поводу поиска работы: молодые специалисты (от 18 до 24 лет), как правило, испытывают стресс на уровне 5 баллов, а кандидаты 55 лет и старше оценивают стресс почти в 7 баллов.
22% опрошенных hh.ru в Белгородской области заявили, что испытывают стресс постоянно. Почти треть (27%) сказали, что сталкиваются со стрессовыми факторами достаточно часто. Очень редко стрессуют 23% опрошенных, 21% иногда испытывают стресс. Наиболее часто нервничают и переживают, в том числе из-за работы, жители Новосибирской области (40%), Нижегородской области (26%) и Петербурга (35%). Реже других, судя по данным опроса, стрессуют респонденты из Башкирии (31%), Челябинской (27%) и Московской области (24%).
Почти половина (48%) респондентов в Белгородской области заявила, что в последнее время стресс усилился (по России показатели выше — 69%). Самыми стрессовыми, судя по данным опроса, оказались юридическая сфера (69% представителей отметили кратное усиление стрессовых факторов), сфера управления персоналом (65%), маркетинг и реклама (64%), IТ-сектор (64%).
Одним из главных способов решения своих проблем жители Белгородской области называют общение с друзьями и родственниками — так борется со стрессом каждый второй (48%), другие 48% стараются справиться со стрессом самостоятельно. А вот к психологу обращаются лишь 4% респондентов. Ещё 6% в стрессовых ситуациях общаются с коллегами, 3% рассказывают о своих проблемах в соцсетях и интернете.
79% респондентов в Белгородской области отмечают, что на работе у них нет корпоративного психолога. При этом каждый пятый (19%) очень хотел бы обсуждать рабочие проблемы и стрессовые факторы с корпоративным психологом. Наиболее сильно нуждаются в поддержке корпоративного психолога маркетологи, рекламисты (35% представителей индустрии), работники сферы АХО и административного персонала (30%), эйчары (32%), юристы (28%), 18% бухгалтеров и 11% представителей строительной сферы.
У работодателей достаточно высок спрос на стрессоустойчивых работников: только с начала года компании по всей стране разместили более 460 000 вакансий, в которых указали, что работник должен отлично справляться со стрессовыми, спорными, сложными, непредсказуемыми ситуациями и быть реально стрессоустойчивым. Это на 5% больше, чем в 2021 году.
Причём спрос на хладнокровных работников с железными нервами вырос в большинстве профессиональных сфер и отраслей. Так, в области продаж прирост за год составляет 56%, в производственном секторе рост на 37%, в области рабочего персонала — 55%, в строительной отрасли — 13%, в транспортном секторе — 17%, в ресторанно-гостиничном бизнесе — 47%.
По данным hh.ru, основным триггером выгорания, связанным непосредственно с работой, 60% жителей Белгородской области считают невнимательность руководства и отсутствие поддержки, 57% назвали несоответствующий ожиданиям размер заработной платы, 52% признали, что испытывают усталость от большого объёма задач, 43% — отсутствие тёплых, доверительных отношений в коллективе. 19% считают, что выгорание связано с невозможностью гибкого графика и удалённой работы. 7% опрошенных рассказали, что им не хватает корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.
На невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент (71%), а также IТ-специалисты (70%). На несоответствие зарплаты ожиданиям активнее прочих жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объём задач — маркетологи (71%), а на отсутствие доверительных отношений в коллективе — работники науки и образования (50%).
Среди личных причин выгорания главными жители Белгородской области называют неудовлетворённость своим финансовым состоянием (61%), отсутствие возможности для полноценного отдыха (54%) и проблемы со здоровьем (34%), а также недовольство жильём и окружающей обстановкой (29%). Кроме того, заметную роль в выгорании играют отсутствие близких друзей и подруг (13%) и отсутствие партнёра или любимого человека (13%). Наиболее редкие личные причины выгорания — это сложные отношения с родителями или детьми (10%), неудовлетворённость своим внешним видом (9%), непринятие своего тела (7%), а также отсутствие детей при желании их иметь (6%).
С точки зрения профессиональной принадлежности неудовлетворённость финансовым состоянием чаще всех испытывают юристы (81%), от отсутствия возможности для полноценного отдыха заметнее всего страдают маркетологи (64%), проблемы со здоровьем чаще других испытывают работники науки и образования (42%), а неудовлетворённость жильём и окружающей обстановкой — IТ-специалисты (41%).