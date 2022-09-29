Белгородцы смогут получить бесплатную помощь психолога в отделениях МФЦ

28 сентября в ходе эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, где в регионе могут оказать бесплатную психологическую помощь: «Сейчас тяжёлое время, жителям области необходима помощь».
Гладков рассказал, что над созданием бесплатных пунктов психологической помощи сейчас работают первый заместитель губернатора Евгений Мирошников и министр здравоохранения Андрей Иконников. Такие пункты заработают в области уже на следующей неделе в отделениях МФЦ.
Я согласен, что напряжение достаточно большое.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в областном центре откроют центр психологический помощи военнослужащим и их семьям. Приём будут проводить практикующие специалисты и кандидаты психологических наук. Центр откроется 5 октября в офис-центре «Парковый» на улице Садовой.