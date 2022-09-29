Белгородцы смогут получить бесплатную помощь психолога в отделениях МФЦ

Гладков рассказал, что над созданием бесплатных пунктов психологической помощи сейчас работают первый заместитель губернатора Евгений Мирошников и министр здравоохранения Андрей Иконников. Такие пункты заработают в области уже на следующей неделе в отделениях МФЦ.