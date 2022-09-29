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Белгородцы смогут получить бесплатную помощь психолога в отделениях МФЦ

29 сентября 10:36
Фото: Bel.ru
Пункты психологической помощи начнут работу со следующей недели.

28 сентября в ходе эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, где в регионе могут оказать бесплатную психологическую помощь: «Сейчас тяжёлое время, жителям области необходима помощь».

Гладков рассказал, что над созданием бесплатных пунктов психологической помощи сейчас работают первый заместитель губернатора Евгений Мирошников и министр здравоохранения Андрей Иконников. Такие пункты заработают в области уже на следующей неделе в отделениях МФЦ.

Я согласен, что напряжение достаточно большое.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в областном центре откроют центр психологический помощи военнослужащим и их семьям. Приём будут проводить практикующие специалисты и кандидаты психологических наук. Центр откроется 5 октября в офис-центре «Парковый» на улице Садовой.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Психолог#Помощь#МФЦ#Вячеслав Гладков
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