Опрошенные белгородцы не против трудовой мобилизации студентов

Программы трудовой мобилизации студентов запустили уже в ряде регионов РФ. По итогам предприятия должны получить замещение мобилизованных кадров, а учащиеся — оплачиваемую практику. В Белгородской области пока данная практика официально не закреплена. Мы решили поинтересоваться у читателей «Бел.Ру», что они думают по этому поводу.
В опросе принял участие 1991 человек. Большинство ответивших, 803 респондента, идею поддержали — пусть молодёжь работает. Ещё 591 человек уверен, что освободившиеся вакансии нужно замещать безработными специалистами. Категорически против данной инициативы 182 белгородца. Ещё 415 человек просто хотели увидеть результаты.
Чтобы узнать, планируется ли внедрить программу трудовой мобилизации студентов в Белгородской области, журналисты «Бел.Ру» отправили официальный запрос в областное правительство.