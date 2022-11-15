Опрошенные белгородцы не против трудовой мобилизации студентов

Программы трудовой мобилизации студентов запустили уже в ряде регионов РФ. По итогам предприятия должны получить замещение мобилизованных кадров, а учащиеся — оплачиваемую практику. В Белгородской области пока данная практика официально не закреплена. Мы решили поинтересоваться у читателей «Бел.Ру», что они думают по этому поводу.