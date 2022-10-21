В 11 районах Белгородской области школьники и студенты будут учиться дистанционно

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, 21 октября во время заседания Оперативного штаба было принято решение о том, что школы и колледжи после окончания каникул до 1 декабря будут учиться дистанционно. Удалёнка будет введена в приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге. В детских садах в этих муниципалитетах будут работать дежурные группы.
Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, также было рекомендовано учиться дистанционно до 1 декабря. Студенты по желанию могут уехать из Белгорода.
Стоит отметить, что каникулы в школах региона продлятся ещё одну неделю — до 31 октября.