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В 11 районах Белгородской области школьники и студенты будут учиться дистанционно

Сегодня, 18:52
Фото: 1MI
На удалёнке образовательные учреждения региона будут работать до 1 декабря.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, 21 октября во время заседания Оперативного штаба было принято решение о том, что школы и колледжи после окончания каникул до 1 декабря будут учиться дистанционно. Удалёнка будет введена в приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге. В детских садах в этих муниципалитетах будут работать дежурные группы.

Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, также было рекомендовано учиться дистанционно до 1 декабря. Студенты по желанию могут уехать из Белгорода.

Стоит отметить, что каникулы в школах региона продлятся ещё одну неделю — до 31 октября.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Школы#Вузы#Колледжи#Удалёнка
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