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Старт голосования за звание «Лучший студент года» стипендии фонда «Поколение»

14 ноября 12:02
Фото: Фонд "Поколение"
15 ноября стартует этап голосования стипендии фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года».

Жители Белгородской области смогут сами определить, кто станет обладателем почётного звания и стипендии в размере 15 или 20 тысяч рублей ежемесячно.

В этом году процесс голосования будет проходить на сайте студентгода.рф и продлится неделю. То есть с 15 по 21 ноября каждый житель региона сможет выбрать победителей.

Номинаций стипендии «Лучший студент года» пятнадцать. Сохранены и степени победителей: победитель первой степени будет получать 20 тысяч рублей, а второй  — 15 тысяч рублей в течение учебного года.

В этом году в ходе конкурса было подано 466 заявок во всех 15 номинациях. Из них 133 прошли проверку и были допущены до этапа голосования.

Фото: Фонд "Поколение"

Для того чтобы проголосовать за одного из претендентов, нужно зайти на страницу соискателя. Голосование осуществляется с обязательной регистрацией телефонного номера и личной страницы в социальной сети во «ВКонтакте».  Личная страница должна быть активной и созданной не менее шести месяцев назад.

Голосование осуществляется жителями Белгородской области, отдать голос можно только за одну кандидатуру. До объявления завершения голосования результаты можно смотреть онлайн на официальном сайте программы.

 

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#Общество#Белгородская область#Андрей Скоч#Фонд Поколение#Голосование#Лучший студент года#Кристина Семенчук
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