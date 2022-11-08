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Фонд «Поколение» помог в проведении Дня памяти погибших сотрудников ОВД в Белгороде

Вчера, 13:40
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
8 ноября в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде прошла панихида за упокой душ усопших.

8 ноября — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. Традиционно в этот день священнослужители Белгородской и Старооскольской епархии проводят панихиду за упокой душ усопших.

На протяжении многих лет благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча оказывает помощь в проведении памятных мероприятий, а также поддерживает материально семьи погибших сотрудников.

Для каждого белгородца, который имеет отношение к воинской службе, к работе правоохранительных органов, имеет особый смысл этот день. Мы гордимся нашими земляками — это герои, которые жили рядом с нами. Фонд «Поколение» ставит перед собой цель, чтобы память героев никогда не была забыта. Это участие для нас является важным и значимым. Фонд «Поколение» оказывает поддержку 86 семьям погибших.
Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча

Руководство УМВД России по Белгородской области ежегодно проводит встречи с родственниками погибших сотрудников, принимает участие в жизни семей.

Фото: Алина Харина / Бел.Ру
Сегодня мы вспоминаем тех, кто защитил покой и правопорядок в нашей стране. Белгородчина потеряла 79 лучших своих сыновей. Мы вспоминаем наших коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, тех, кто исполнил до конца свой гражданский и служебный долг. Мы помним каждого из них, наш долг — помочь их семьям.
Александр Коробейников, заместитель начальника УМВД России по Белгородской области

Слова благодарности фонду «Поколение» и сотрудникам регионального УМВД выразила в ходе встречи с семьями погибших белгородка Наталья. Женщина потеряла своего сына, когда ему было всего 22 года. Юноша был младшим лейтенантом.

Помнят о нас, помогают, звонят. Спасибо всей организации.
Наталья, мать погибшего 
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
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