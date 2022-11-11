Попали ли под мобилизацию белгородские чиновники?

Также стало известно, что на СВО ушёл белгородский депутат Совета депутатов Губкинского горокруга. Сергей Бурыкин отправился на службу после объявления частичной мобилизации. До призыва он работал на промышленном предприятии в регионе. В минувшем году мужчина вошёл в состав Молодёжного парламента при Белгородской областной думе. В сентябре стал депутатом.