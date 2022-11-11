Попали ли под мобилизацию белгородские чиновники?

«Бел.Ру» направило запросы в региональное правительство и мэрию, чтобы узнать о количестве мобилизованных сотрудников исполнительной власти и местного самоуправления.
В ответах нам сообщили, что информацию о мобилизованных чиновниках нам предоставить не могут в целях соблюдения требований безопасности, поскольку в области действует «средний уровень реагирования».
Отметим, в соседней Курской области сотрудникам органов исполнительной власти и местного самоуправления вручили 192 повестки. По состоянию на 28 октября в войска убыли 75 чиновников. В их числе сотрудники администрации Курской области.
Также стало известно, что на СВО ушёл белгородский депутат Совета депутатов Губкинского горокруга. Сергей Бурыкин отправился на службу после объявления частичной мобилизации. До призыва он работал на промышленном предприятии в регионе. В минувшем году мужчина вошёл в состав Молодёжного парламента при Белгородской областной думе. В сентябре стал депутатом.