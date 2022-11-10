Белгородца отправили в зону СВО, а после прокуратура нашла нарушение при мобилизации

В октябре стало известно, что после дополнительных осмотров врачей домой удалось вернуть около 200 призванных по частичной мобилизации белгородцев. Губернатор также рассказал, что по вопросам медкомиссий военнослужащим нужно обращаться к представителям от Белгородской области в местах комплектования воинских частей. Если это не поможет, следует обратиться в военную прокуратуру.