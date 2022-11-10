Белгородца отправили в зону СВО, а после прокуратура нашла нарушение при мобилизации

В сентябре жителя Белгородской области мобилизовали, однако прокуратура подтвердила, что в процессе было допущено нарушение. Историю рассказала мать мужчины в комментариях на странице губернатора в соцсети.
Прокуратура 13.10.2022 вынесла постановление об отмене мобилизационного решения, которое мобилизационная комиссия должна была исполнить в 3-дневный срок, но всё до сих пор не сделано. Они ссылаются на воинскую часть. Но закон нарушен ещё до зачисления его на военную службу, т. к. не проведена медицинская комиссия при мобилизации.
Галина Архипкина
Родственники белгородца больше месяца просят о помощи, однако чиновники дают отписки. Женщине рекомендовали обратиться в местную администрацию, но там ей заявили, что её сын должен сообщить обо всём в воинской части. Однако есть проблема — мужчина уже находится в зоне СВО.
Вячеслав Гладков ответил женщине, что связался с военкомом и запросил у него все материалы по этому делу. «Постараюсь максимально быстро разобраться», — заявил губернатор.
В октябре стало известно, что после дополнительных осмотров врачей домой удалось вернуть около 200 призванных по частичной мобилизации белгородцев. Губернатор также рассказал, что по вопросам медкомиссий военнослужащим нужно обращаться к представителям от Белгородской области в местах комплектования воинских частей. Если это не поможет, следует обратиться в военную прокуратуру.