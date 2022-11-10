Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородца отправили в зону СВО, а после прокуратура нашла нарушение при мобилизации

10 ноября 09:11
Фото: 1MI

Гладков пообещал разобраться с нарушением при мобилизации белгородца

Нарушение подтвердили в прокуратуре, ведомство вынесло постановление об отмене мобилизационного решения. Однако ситуация не изменилась: белгородец уже находится в зоне СВО, а чиновники присылают его родственникам отписки.

В сентябре жителя Белгородской области мобилизовали, однако прокуратура подтвердила, что в процессе было допущено нарушение. Историю рассказала мать мужчины в комментариях на странице губернатора в соцсети.

Прокуратура 13.10.2022 вынесла постановление об отмене мобилизационного решения, которое мобилизационная комиссия должна была исполнить в 3-дневный срок, но всё до сих пор не сделано. Они ссылаются на воинскую часть. Но закон нарушен ещё до зачисления его на военную службу, т. к. не проведена медицинская комиссия при мобилизации.
Галина Архипкина

Родственники белгородца больше месяца просят о помощи, однако чиновники дают отписки. Женщине рекомендовали обратиться в местную администрацию, но там ей заявили, что её сын должен сообщить обо всём в воинской части. Однако есть проблема — мужчина уже находится в зоне СВО.

Вячеслав Гладков ответил женщине, что связался с военкомом и запросил у него все материалы по этому делу. «Постараюсь максимально быстро разобраться», — заявил губернатор.

В октябре стало известно, что после дополнительных осмотров врачей домой удалось вернуть около 200 призванных по частичной мобилизации белгородцев. Губернатор также рассказал, что по вопросам медкомиссий военнослужащим нужно обращаться к представителям от Белгородской области в местах комплектования воинских частей. Если это не поможет, следует обратиться в военную прокуратуру.

Вячеслав Гладков рассказал, куда обращаться мобилизованным по вопросам медкомиссий
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков: Проблема невыплат алиментов мобилизованными действительно естьВячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайкиГладков поздравил белгородку в подмосковном ПВР с 72-летием
#Общество#Частичная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Прокуратура#Призыв#Медкомиссия#Инна Рогова
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11