Белгородцы не настроены проводить новогодние корпоративы в 2022 году

В опросе приняли участие 1459 человек. Большая часть респондентов (542 человека) заявила, что в текущем году они обойдутся без корпоратива. Ещё 207 опрошенных ответили, что новогоднего корпоратива с коллегами у них никогда не было.
152 респондента отметили, что проведут корпоратив на работе, а 100 человек заявили, что очень ждут мероприятие и отметят его в ресторане. 458 опрошенных решили просто посмотреть результаты голосования.
Напомним, вчера, 10 ноября, на Соборной площади в областном центре начали устанавливать новогоднюю ёлку. Ближе к вечеру конструкцию убрали, а пост о начале работ в телеграм-канале администрации удалили. Позже в региональном правительстве редакции «Бел.Ру» подтвердили, что новогодняя ёлка будет, устанавливать её начнут на следующей неделе.