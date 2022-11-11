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Белгородцы не настроены проводить новогодние корпоративы в 2022 году

11 ноября 14:45
Фото: 1MI
Редакция «Бел.Ру» провела среди читателей сайта и соцсетей опрос, чтобы узнать, как жители Белгородской области настроены на проведение новогоднего торжества в этом году.

В опросе приняли участие 1459 человек. Большая часть респондентов (542 человека) заявила, что в текущем году они обойдутся без корпоратива. Ещё 207 опрошенных ответили, что новогоднего корпоратива с коллегами у них никогда не было.

152 респондента отметили, что проведут корпоратив на работе, а 100 человек заявили, что очень ждут мероприятие и отметят его в ресторане. 458 опрошенных решили просто посмотреть результаты голосования.

Напомним, вчера, 10 ноября, на Соборной площади в областном центре начали устанавливать новогоднюю ёлку. Ближе к вечеру конструкцию убрали, а пост о начале работ в телеграм-канале администрации удалили. Позже в региональном правительстве редакции «Бел.Ру» подтвердили, что новогодняя ёлка будет, устанавливать её начнут на следующей неделе.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Корпоратив#Бел.ру опрос#Новый год#Новый год 2023
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