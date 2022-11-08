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Вячеслав Гладков рассказал о случаях украинской пропаганды в белгородских школах

Вчера, 07:33
Фото: Bel.ru
Артём Черненко
Вячеслав Гладков 7 ноября во время заседания совета ректоров рассказал о случаях украинской пропаганды в школах Белгородской области и о том, как некоторые молодые люди попадают под её влияние.

По мнению главы региона, очень важную роль в образовательном процессе сегодня играет воспитание. Гладков отметил, что общество столкнулось с украинской пропагандой: многие люди оказались ей подвержены, в том числе и в Белгородской области.

Главный объект украинской пропаганды — молодёжь. Есть люди у нас: спокойно живут в Белгородской области, учатся, получают пособия. И всё равно отправляются помогать со снабжением ВСУ. И это не единичный случай.
Вячеслав Гладков.

Также были случаи пропаганды в школах. Гладков рассказал, что некоторые молодые люди даже выходили на связь с диверсантами: последние просили ребят поделиться информацией.

С важностью воспитания в сложившихся условиях согласился министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, присутствовавший на встрече. Чиновник отметил успешность белгородских вузов, которые, несмотря на непростую ситуацию в регионе, продолжают добиваться побед в конкурсах.

Я считаю, что в это сложное время мы должны оказывать поддержку, обсуждая все возникающие вопросы на месте. Важно сохранить Белгород как «магнит» для талантливой молодёжи.
Валерий Фальков
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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фальков#ВСУ
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