Вячеслав Гладков рассказал о случаях украинской пропаганды в белгородских школах

По мнению главы региона, очень важную роль в образовательном процессе сегодня играет воспитание. Гладков отметил, что общество столкнулось с украинской пропагандой: многие люди оказались ей подвержены, в том числе и в Белгородской области.
Главный объект украинской пропаганды — молодёжь. Есть люди у нас: спокойно живут в Белгородской области, учатся, получают пособия. И всё равно отправляются помогать со снабжением ВСУ. И это не единичный случай.
Вячеслав Гладков.
Также были случаи пропаганды в школах. Гладков рассказал, что некоторые молодые люди даже выходили на связь с диверсантами: последние просили ребят поделиться информацией.
С важностью воспитания в сложившихся условиях согласился министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, присутствовавший на встрече. Чиновник отметил успешность белгородских вузов, которые, несмотря на непростую ситуацию в регионе, продолжают добиваться побед в конкурсах.
Я считаю, что в это сложное время мы должны оказывать поддержку, обсуждая все возникающие вопросы на месте. Важно сохранить Белгород как «магнит» для талантливой молодёжи.
Валерий Фальков