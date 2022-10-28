Белгородцу с плакатом в поддержку Украины грозит штраф за дискредитацию армии РФ

27 октября в Октябрьском суде Белгорода прошло судебное заседание, на котором сторона защиты потребовала провести лингвистическую экспертизу и пояснить, каким образом Вадим дискредитировал российскую армию, выйдя на пикет с плакатом против частичной мобилизации и в поддержку Украины.



Полицейские вменяют Вадиму Бурлакову ст. 20.3.3 КоАП и обвиняют его в дискредитации российской армии. Защитниками белгородца выступили юрист Евгений Соколов и его помощник, студент и активист Илья Костюков.



Правозащитник Евгений Соколов рассказал «Бел.Ру», что полицейские так и не пояснили, каким образом данный плакат мог дискредитировать российскую армию. Также защитник отрицает факт того, что Вадим Бурлаков рассчитывал получить деньги за проведение пикета. Объяснения в полиции Вадим, по его словам, подписал под давлением.