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Белгородцу с плакатом в поддержку Украины грозит штраф за дискредитацию армии РФ

Вчера, 15:42
Фото: https://t.me/Anti_war_com_Bel
Белгородца Вадима Бурлакова, который вышел на одиночный пикет с плакатом против частичной мобилизации и в поддержку Украины, обвинили в дискредитации российской армии.

27 октября в Октябрьском суде Белгорода прошло судебное заседание, на котором сторона защиты потребовала провести лингвистическую экспертизу и пояснить, каким образом Вадим дискредитировал российскую армию, выйдя на пикет с плакатом против частичной мобилизации и в поддержку Украины.

Полицейские вменяют Вадиму Бурлакову ст. 20.3.3 КоАП и обвиняют его в дискредитации российской армии. Защитниками белгородца выступили юрист Евгений Соколов и его помощник, студент и активист Илья Костюков.

Правозащитник Евгений Соколов рассказал «Бел.Ру», что полицейские так и не пояснили, каким образом данный плакат мог дискредитировать российскую армию. Также защитник отрицает факт того, что Вадим Бурлаков рассчитывал получить деньги за проведение пикета. Объяснения в полиции Вадим, по его словам, подписал под давлением.

С какой целью меня хотят оштрафовать? Что я кому плохого сделал, если я просто вышел на площадь, выразил мнение насчёт вопроса мобилизации? Но нет. Надо проводить суды, вызывать свидетелей, выслушивать мнение участников, а ведь можно просто отпустить человека домой.
Вадим Бурлаков

Решение по делу об административном правонарушении пока не вынесено. Следующее заседание назначено на 8 ноября.

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