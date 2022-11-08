Для слабовидящих белгородцев закупят устройства для чтения «говорящих книг»

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флеш-картах для людей с ограниченными возможностями. Такие устройства используют слепые и слабовидящие люди для чтения звуковых и электронных книг.
Заказчик просит закупить 50 комплектов специальных устройств. В каждом устройстве должна присутствовать озвученная ускоренная перемотка в прямом и обратном направлении и возможность помечать закладками важные моменты.
В один комплект должны входить:
Устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах должно быть определённого размера: длина не менее 170 мм и не более 200 мм, высота не менее 100 мм и не более 140 мм. Кроме того, вес одного аппарата не должен превышать 500 грамм.
Аппарат должен работать не менее шести часов при среднем уровне громкости, а время полной зарядки аккумулятора — не превышать семи часов.
Начальная цена контракта — 1 475 000 рублей. Стоимость одного комплекта — 29 500 рублей. Средства выделят из бюджета Фонда социального страхования РФ.