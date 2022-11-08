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Для слабовидящих белгородцев закупят устройства для чтения «говорящих книг»

7 ноября 22:21
Фото: pxhere.com
Фонд социального страхования РФ опубликовал заявку на госзакупках.

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флеш-картах для людей с ограниченными возможностями. Такие устройства используют слепые и слабовидящие люди для чтения звуковых и электронных книг.

Заказчик просит закупить 50 комплектов специальных устройств. В каждом устройстве должна присутствовать озвученная ускоренная перемотка в прямом и обратном направлении и возможность помечать закладками важные моменты.

В один комплект должны входить:

  • специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах, срок службы которого не менее семи лет;
  • флеш-карта объёмом не менее 2 Гбайт с записанными в специальном формате «говорящими книгами»;
  • сетевой адаптер;
  • наушники;
  • ремень или сумка для переноски;
  • кабель USB.

Устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах должно быть определённого размера: длина не менее 170 мм и не более 200 мм, высота не менее 100 мм и не более 140 мм. Кроме того, вес одного аппарата не должен превышать 500 грамм.

Аппарат должен работать не менее шести часов при среднем уровне громкости, а время полной зарядки аккумулятора — не превышать семи часов.

Начальная цена контракта — 1 475 000 рублей. Стоимость одного комплекта — 29 500 рублей. Средства выделят из бюджета Фонда социального страхования РФ.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Слепые#Слабовидящие
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