Департамент Белгородской области закупит легковой автомобиль за 1,5 млн рублей

Заказчик хочет, чтобы автомобиль был на механике, мощность двигателя достигала 90 л.с., длина транспорта была не меньше 4 488 мм, ширина – не менее 1 735 мм, а высота – не менее 1 628 мм. Также в автомобиле обязательно должна быть розетка 12V, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер и ковры в багажном отделении и салоне.