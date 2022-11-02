Департамент Белгородской области закупит легковой автомобиль за 1,5 млн рублей

Заказчик - департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа - закупает за счёт бюджета Старого Оскола легковой автомобиль стоимостью 1 570 000 рублей. Заявка появилась на сайте госзакупок.
Заказчик хочет, чтобы автомобиль был на механике, мощность двигателя достигала 90 л.с., длина транспорта была не меньше 4 488 мм, ширина – не менее 1 735 мм, а высота – не менее 1 628 мм. Также в автомобиле обязательно должна быть розетка 12V, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер и ковры в багажном отделении и салоне.
Когда машину доставят в департамент – неизвестно. Но исполнителя заказа выберут уже в начале ноября.
Напомним, что в конце октября на сайте госзакупок также появились заявки на приобретение легковых автомобилей для ЦРБ Белгородской области. На эти нужды готовы потратить 21 млн рублей.