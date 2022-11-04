Владимир Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

4 ноября Путин рассказал о результатах частичной мобилизации – в России призвали на военную службу 318 тысяч граждан.
Из 318 тысяч призванных около 49 тысяч уже выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает источник.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для участия в СВО на Украине. Изначально шла речь о мобилизации 300 тысяч человек. Большее количество Владимир Путин объяснил непрекращающимся потоком добровольцев:
Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается.
Владимир Путин
В Белгородской области губернатор подписал постановление о завершении частичной мобилизации 1 ноября. Согласно документу, военкомату рекомендуют завершить призыв.