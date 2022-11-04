Владимир Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

Из них 49 тысяч уже приступили к выполнению боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил президент РФ журналистам после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, передаёт ТАСС.

Сюжет Частичная мобилизация