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Сергей Шойгу: На военную службу будут призваны 300 тысяч резервистов

21 сентября 06:53
Фото: Bel.ru
Граждан призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. Министр обороны заверил, что под мобилизацию попадут только люди с боевым опытом и имеющие военно-учётную специальность.

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в России на военную службу призовут порядка 300 тысяч резервистов.

Министр отметил, что под частичную мобилизацию попадут те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. О призыве студентов речи не идёт. Также к отправке на спецоперацию не подлежат и срочники, заявил Шойгу.

У России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.
Сергей Шойгу

Напомним, частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Призыв обеспечат губернаторы.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Операция на Украине#Шойгу#Военные#Военная мобилизация
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