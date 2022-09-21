Сергей Шойгу: На военную службу будут призваны 300 тысяч резервистов

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации в России на военную службу призовут порядка 300 тысяч резервистов.
Министр отметил, что под частичную мобилизацию попадут те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. О призыве студентов речи не идёт. Также к отправке на спецоперацию не подлежат и срочники, заявил Шойгу.
У России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.
Сергей Шойгу
Напомним, частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Призыв обеспечат губернаторы.