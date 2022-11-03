Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский губернатор подписал постановление о завершении частичной мобилизации

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
Задание по призыву в рамках частичной мобилизации в регионе выполнили, следует из документа.

Вячеслав Гладков 1 ноября подписал постановление о завершении проведения частичной мобилизации на территории Белгородской области. В документе рекомендовано военкомату завершить призыв по частичной мобилизации.

Выделенные для этого местными властями помещения освободят. До 10 ноября губернатора проинформируют о выполнении всех мероприятий по мобилизации. Забронированным белгородцам прекратят выдавать удостоверения об отсрочке от призыва, а уже выданные работающим в органах местного самоуправления и в исполнительных органах изымут.

 

Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России
Узнать подробнее
Читайте также:
Как частичная мобилизация повлияла на экономику Белгородской областиЧастичная мобилизация в Белгородской области завершена? На вопрос ответил губернаторПесков опроверг слухи о новых волнах мобилизации в России
#Евгений Грицков#Частичная мобилизация#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#Завершение частичной мобилизации
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья
Вчера, 21:11
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02