Выделенные для этого местными властями помещения освободят. До 10 ноября губернатора проинформируют о выполнении всех мероприятий по мобилизации. Забронированным белгородцам прекратят выдавать удостоверения об отсрочке от призыва, а уже выданные работающим в органах местного самоуправления и в исполнительных органах изымут.