Сотрудники Росгвардии поблагодарили девочку из Белгорода за поддержку

После этого Герман, получивший послание, носил его под своей бронёй как оберег. Он искал контакты белгородки, чтобы выйти с ней на связь и поблагодарить за добрые слова. С помощью Управления Росгвардии и одного из сообществ во «Вконтакте» семью, воспитывающую Машу, нашли.