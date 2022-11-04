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Сотрудники Росгвардии поблагодарили девочку из Белгорода за поддержку

Вчера, 16:32
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области
Юная белгородка писала письма бойцам, участвующим в спецоперации. Об этом написала пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Один из бойцов Росгвардии, находясь в зоне спецоперации, получил письмо от девочки Маши из Белгорода. В своём письме Маша пожелала бойцу добра и мира.

После этого Герман, получивший послание, носил его под своей бронёй как оберег. Он искал контакты белгородки, чтобы выйти с ней на связь и поблагодарить за добрые слова. С помощью Управления Росгвардии и одного из сообществ во «Вконтакте» семью, воспитывающую Машу, нашли.

Росгвардеец Герман не смог лично навестить девочку, но передал ей подарки через своих сослуживцев. Они поблагодарили Машу и её родителей за письма и передали им видеообращение Германа.

Белгородке подарили большого плюшевого медведя, набор для рисования, сладости и воздушные шары.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области
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