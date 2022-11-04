Сотрудники Росгвардии поблагодарили девочку из Белгорода за поддержку

Один из бойцов Росгвардии, находясь в зоне спецоперации, получил письмо от девочки Маши из Белгорода. В своём письме Маша пожелала бойцу добра и мира.
После этого Герман, получивший послание, носил его под своей бронёй как оберег. Он искал контакты белгородки, чтобы выйти с ней на связь и поблагодарить за добрые слова. С помощью Управления Росгвардии и одного из сообществ во «Вконтакте» семью, воспитывающую Машу, нашли.
Росгвардеец Герман не смог лично навестить девочку, но передал ей подарки через своих сослуживцев. Они поблагодарили Машу и её родителей за письма и передали им видеообращение Германа.
Белгородке подарили большого плюшевого медведя, набор для рисования, сладости и воздушные шары.