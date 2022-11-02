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Белгородского мальчика Лёшу наградят как ребёнка-героя

Сегодня, 08:51
Фото: Bel.ru
Прославившийся мальчик стал финалистом проекта «Дети-герои». Юного белгородца будут награждать в Москве. Семья Лёши отправится в столицу в качестве почётных гостей, сообщили в региональном правительстве.

Юный белгородец Лёша, прославившийся в Сети, стал финалистом всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Мальчика наградят в Москве. Его брата и маму пригласили в качестве почётных гостей.

В рамках проекта состоится награждение детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. В Москву пригласили 20 детей, в том числе и Алёшу Павличенко. Мальчик учится в школе в Весёлой Лопани. Церемонию награждения проводят девятый раз.

Напомним, в Белгородской области в честь мальчика начали выпускать шоколад «Алёшка». Ранее Минобороны запустило хештег #СпасибоЛёша.

 

Белгородского мальчика Лёшу изобразили на обёртке шоколада вместо «Алёнки»
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#Наталья Корявых#Общество#Мальчик Алёша#Ребёнок-герой#Победители#Награждение
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