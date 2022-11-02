Юный белгородец Лёша, прославившийся в Сети, стал финалистом всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Мальчика наградят в Москве. Его брата и маму пригласили в качестве почётных гостей.
В рамках проекта состоится награждение детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. В Москву пригласили 20 детей, в том числе и Алёшу Павличенко. Мальчик учится в школе в Весёлой Лопани. Церемонию награждения проводят девятый раз.
Напомним, в Белгородской области в честь мальчика начали выпускать шоколад «Алёшка». Ранее Минобороны запустило хештег #СпасибоЛёша.