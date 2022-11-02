В рамках проекта состоится награждение детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. В Москву пригласили 20 детей, в том числе и Алёшу Павличенко. Мальчик учится в школе в Весёлой Лопани. Церемонию награждения проводят девятый раз.