После обстрела в Шебекино пропало водоснабжение

После попадания снаряда в одно из промышленных предприятий в Шебекино в нескольких частях города отсутствует подача электроэнергии. Из-за перебоев с электроэнергией обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения в Шебекино.
В некоторых районах города отсутствует водоснабжение. На месте совместно со специалистами РЭС работают аварийные бригады Водоканала.
Из Белгорода в Шебекино выехали две автоцистерны с водой. Они будут размещены в мкр. Логовое по ул. Шумилова.
Водоканал
Отметим, что в результате ЧП пострадала женщина.