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После обстрела в Шебекино пропало водоснабжение

Сегодня, 15:54
Фото: 1MI
Об отсутствии воды сообщили в водоканале.
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Обстрел

После попадания снаряда в одно из промышленных предприятий в Шебекино в нескольких частях города отсутствует подача электроэнергии. Из-за перебоев с электроэнергией обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения в Шебекино.

В некоторых районах города отсутствует водоснабжение. На месте совместно со специалистами РЭС работают аварийные бригады Водоканала.

Из Белгорода в Шебекино выехали две автоцистерны с водой. Они будут размещены в мкр. Логовое по ул. Шумилова.
Водоканал

Отметим, что в результате ЧП пострадала женщина

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#Алина Харина#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Вода#Водоснабжение#Электричество
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