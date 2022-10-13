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Водоканал приступил к ремонтным работам около пострадавшего дома в Белгороде

Вчера, 13:30
Фото: группа Белоблводоканала в соцсети
Белоблводоканал направил две цистерны с водой к дому. При необходимости в них можно набрать воды.

Белоблводоканал приступил к ремонтным работам в районе дома, пострадавшего из-за падения обломков ракеты. Также привезли две цистерны с водой. При необходимости можно набрать воду для хозяйственно-бытовых нужд.

Обломки ракеты упали на многоэтажку сегодня, 13 октября. В результате случившегося никто не пострадал. Замгубернатора Константин Полежаев рассказал, что специалисты оперативно проведут экспертизу дома на предмет необходимости расселения людей.

В связи с происшествием губернатор Вячеслав Гладков решил незамедлительно вернуться в регион. Чиновник находился в Москве. 

 

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел Белгорода#Пострадавший дом#Подача воды#Белводоканал#Наталья Корявых
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