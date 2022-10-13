Водоканал приступил к ремонтным работам около пострадавшего дома в Белгороде

Белоблводоканал приступил к ремонтным работам в районе дома, пострадавшего из-за падения обломков ракеты. Также привезли две цистерны с водой. При необходимости можно набрать воду для хозяйственно-бытовых нужд.
Обломки ракеты упали на многоэтажку сегодня, 13 октября. В результате случившегося никто не пострадал. Замгубернатора Константин Полежаев рассказал, что специалисты оперативно проведут экспертизу дома на предмет необходимости расселения людей.
В связи с происшествием губернатор Вячеслав Гладков решил незамедлительно вернуться в регион. Чиновник находился в Москве.