В Курской области пока не будут вводить новых ограничений

В Курской области не вводят ограничения передвижения, заявил глава региона Роман Старовойт. Куряне по-прежнему могут выезжать в другие области.
По его словам, власти региона анализируют пункты указа. Первое заседание штаба о расширении полномочий высшего должностного лица должно состояться 20 октября. Дополнительных ограничений не предполагается.
Старовойт также напомнил, что в приграничных районах по-прежнему действует пропускной режим. Указ Владимира Путина распространяется на Белгородскую, Курскую области, а также другие приграничные регионы.