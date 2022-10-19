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В Курской области пока не будут вводить новых ограничений

Вчера, 14:25
Фото: Курские известия
Губернатор Роман Старовойт прокомментировал введение среднего уровня реагирования, пишут «Курские известия».

В Курской области не вводят ограничения передвижения, заявил глава региона Роман Старовойт. Куряне по-прежнему могут выезжать в другие области.

По его словам, власти региона анализируют пункты указа. Первое заседание штаба о расширении полномочий высшего должностного лица должно состояться 20 октября. Дополнительных ограничений не предполагается.

Старовойт также напомнил, что в приграничных районах по-прежнему действует пропускной режим. Указ Владимира Путина распространяется на Белгородскую, Курскую области, а также другие приграничные регионы.

 

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#Черноземье#Курская область#Режим среднего реагирования#Ограничения#Роман Старовойт#Наталья Корявых
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