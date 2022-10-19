Военное положение в новых регионах РФ: каких изменений ожидать

В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. Соответственно, жизнь людей в этих регионах изменится. В издании объяснили, чего ожидать.
Особенный режим
На части территорий государства особенный режим по решению президента. Одобрить его должен Совет Федерации в течение 48 часов. Если сенаторы отклонят указ, то он потеряет силу уже на следующий день. При объявлении военного положения управление на территориях переходит в руки военной администрации.
Причины введения
Военное положение объявляется при наличии внешней вооруженной агрессии или угрозы для территории России со стороны другого государства. Под агрессией понимают деятельность диверсантов, применения оружия против субъектов РФ. Военное положение также вводится в случае других угроз безопасности. Экономика перестраивается для производства продукции для государственных нужд, а также армии.
Каких мер ждать
При военном положении вводится военная цензура, контроль телефонных переговоров, граждан и транспортные средства разрешено задерживать на 30 дней. В регионах усилят контроль за общественным порядком, охраной гособъектов, введут комендантский час. Гражданам запретят покидать указанные области, а СМИ начнут использовать для нужд обороны.
Также будет разрешён досмотр граждан, их вещей, домов и машин. У людей и организаций смогут изымать необходимые вещи на нужды армии с выплатой их стоимости. Жителей смогут привлечь к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных систем жизнеобеспечения, тушению пожаров.