Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области

Из указа следует, что жителей смогут временно отселять в безопасные районы с предоставлением жилых помещений. Может появиться особый режим въезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней. Также власти имеют право ограничить движение транспортных средств и досматривать их. Ещё в регионе может быть введён контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.