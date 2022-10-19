Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области

В Белгородской области вводят режим «среднего уровня реагирования». Он действует и в других приграничных регионах – Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Крыму, Краснодарском крае, а также в Севастополе.
Теперь власти регионов могут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики. Также они вправе усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов. В регионах могут ввести особый режим работы транспортных и коммуникационных объектов, объектов связи и энергетики.
Из указа следует, что жителей смогут временно отселять в безопасные районы с предоставлением жилых помещений. Может появиться особый режим въезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней. Также власти имеют право ограничить движение транспортных средств и досматривать их. Ещё в регионе может быть введён контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Ранее Путин объявил военное положение в присоединённых к России регионах.