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Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области

Вчера, 12:35
Фото: 1MI
Аналогичный режим будет действовать ещё в семи приграничных районах России.

В Белгородской области вводят режим «среднего уровня реагирования». Он действует и в других приграничных регионах – Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Крыму, Краснодарском крае, а также в Севастополе.

Теперь власти регионов могут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики. Также они вправе усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов. В регионах могут ввести особый режим работы транспортных и коммуникационных объектов, объектов связи и энергетики.

Из указа следует, что жителей смогут временно отселять в безопасные районы с предоставлением жилых помещений. Может появиться особый режим въезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней. Также власти имеют право ограничить движение транспортных средств и досматривать их. Ещё в регионе может быть введён контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Ранее Путин объявил военное положение в присоединённых к России регионах.

#Общество#Белгородская область#Средний уровень реагирования#Военное положение#Операция на Украине#Владимир Путин#Наталья Корявых
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