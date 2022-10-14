Гладков сообщил о ещё одном обстреле Белгородской области

ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет.
Повреждения получили пять домов и линия электропередачи. В связи с этим частично нет электричества в самой Вознесеновке, а также в сёлах Нежеголь, Марьино, посёлках Красное и Ленинский.
Глава горокруга Владимир Жданов и оперативные службы выехали к месту происшествия. Сообщается, что электричество дадут через час. Пока продолжается подовой обход.
23 сентября Вознесеновку уже обстреливали. Тогда пострадало шесть домов и три машины.