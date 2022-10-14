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Гладков сообщил о ещё одном обстреле Белгородской области

Вчера, 14:35
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ снова атаковали село Вознесеновка Шебекинского горокруга. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет.

Повреждения получили пять домов и линия электропередачи. В связи с этим частично нет электричества в самой Вознесеновке, а также в сёлах Нежеголь, Марьино, посёлках Красное и Ленинский.

Глава горокруга Владимир Жданов и оперативные службы выехали к месту происшествия. Сообщается, что электричество дадут через час. Пока продолжается подовой обход.

23 сентября Вознесеновку уже обстреливали. Тогда пострадало шесть домов и три машины. 

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
#Происшествия#Операция на Украине#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#Обстрел#Дома#Электричество#Наталья Корявых
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