Власти рассказали подробности обстрела села в Белгородской области

Власти горокруга провели подомовой обход в Вознесеновке. Село в Шебекинском горокруге 23 сентября обстреляли со стороны Украины.
Владимир Жданов сообщил, что повреждения зафиксировали в шести жилых домах. К их восстановлению рабочие должны приступить уже сегодня.
Задело и три автомобиля. Транспорт отремонтируют после проведения экспертной оценки.
Жертв и пострадавших не было.
Напомним, что все школы в Шебекинском горокруге с 26 сентября переводят на дистанционный режим обучения. Пока что — только на неделю, отметил губернатор Вячеслав Гладков. Далее власти примут решение исходя из оперативной обстановки.