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Власти рассказали подробности обстрела села в Белгородской области

24 сентября 05:29
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Накануне ВСУ открыли огонь по Вознесеновке. Повреждения получили шесть домов, к их восстановлению должны приступить уже сегодня, сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Пострадали и три машины.
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Обстрел

Власти горокруга провели подомовой обход в Вознесеновке. Село в Шебекинском горокруге 23 сентября обстреляли со стороны Украины.

Владимир Жданов сообщил, что повреждения зафиксировали в шести жилых домах. К их восстановлению рабочие должны приступить уже сегодня.

Задело и три автомобиля. Транспорт отремонтируют после проведения экспертной оценки.

Фото: страница Владимира Жданова в соцсети

Жертв и пострадавших не было. 

Напомним, что все школы в Шебекинском горокруге с 26 сентября переводят на дистанционный режим обучения. Пока что — только на неделю, отметил губернатор Вячеслав Гладков. Далее власти примут решение исходя из оперативной обстановки.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Владимир Жданов#Повреждения#Дома#Машины
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