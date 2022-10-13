Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин поручил предоставить субсидии жителям регионов на покупку газового оборудования

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
Субсидию поручено предоставить на приобретение газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Её сумма должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение, сообщает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов предоставлять нуждающимся гражданам субсидию на приобретение газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Это заявление глава государства сделал на Российской энергетической неделе. Форум проходит в столице с 12 по 14 октября.

Владимир Путин отметил, что помочь прежде всего нужно многодетным семьям, семьям с низкими доходами, ветеранам и инвалидам. Сумма субсидии должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.

Глава государства поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи на газификацию и оценить, нужны ли дополнительные меры.

Читайте также:
Белгородцы из обстрелянного Красного Хутора жалуются на отсутствие газаВ Белгородской области три села остались без газа из-за обстрелов
#Общество#Владимир Путин#Газификация#Субсидия#Инна Рогова
Подпишитесь
Многоэтажка в Белгороде получила повреждения после взрывов
Сегодня, 12:53
Полежаев: Людьми рисковать не будем, по дому оперативно проведём экспертизу
Сегодня, 14:03
Момент попадания обломков ракеты в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Сегодня, 13:19
Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент
Сегодня, 14:40
«Задержалась котов покормить»: владелица пострадавшей машины рассказала о взрыве
Сегодня, 16:23
Гладков срочно возвращается из Москвы из-за взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:08