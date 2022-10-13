Путин поручил предоставить субсидии жителям регионов на покупку газового оборудования

Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов предоставлять нуждающимся гражданам субсидию на приобретение газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Это заявление глава государства сделал на Российской энергетической неделе. Форум проходит в столице с 12 по 14 октября.
Владимир Путин отметил, что помочь прежде всего нужно многодетным семьям, семьям с низкими доходами, ветеранам и инвалидам. Сумма субсидии должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.
Глава государства поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи на газификацию и оценить, нужны ли дополнительные меры.