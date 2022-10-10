Белгородец рассказал о своём желании вернуться на СВО даже после контузии

Журналисты »Фонаря» побеседовали с жителем Чернянки, который был участником СВО. Он готов вернуться и после контузии. Белгородец рассказал, как смог на танке вернуться к военным после так называемой перегруппировки войск на Харьковском направлении.
Рядовой Иван Картамышев заключил краткосрочный контракт на три месяца. Участником боевых действий он был в период с 10 июня по 10 сентября. На гражданке мужчина работал обвальщиком-распильщиком на мясокомбинате. Своё желание участвовать в СВО белгородец объяснил боевым опытом — он воевал в Чечне.
«Сейчас я решил заключить контракт, потому что гибнут молодые пацанята, и я решил, что пусть лучше я сам чью-то пулю словлю вместо пацанёнка», — сказал Иван.
По его словам, у него уже есть семья и дети, а у этих молодых парней нет ничего. Он также подчеркнул, что хотел заключить контракт на полгода, однако первый можно только на три месяца.
У мужчины есть супруга и четверо детей. Родные пытались отговорить Ивана от участия в боевых действиях, однако мужчина настоял на своём решении. Он объяснил, что жену тоже понять можно.
Белгородец был в составе танкового экипажа. 7 сентября военных отправили в сторону одного из городов в Харьковской области. Примерно в этих числах была официально именуемая перегруппировка российских войск. Он рассказал, что их отправили в оборону. Военные попали под ракетный обстрел. Пытались уехать на танках. В этот момент Ивана контузило, а его сослуживцы уехали. Они, скорее всего, решили, что мужчина погиб.
«Только я сел в танк, а тут прилёт перед танком прямо и сбоку… Меня оглушило. Мой экипаж выбрался из моего танка, пересел на другой танк и уехал, а я остался там один», — рассказывает мужчина.
Тем не менее Иван выжил. Он пришёл в себя, завёл танк и отправился в место, где находились российские военные. В дороге его контузило второй раз. Иван практически оглох. По его словам, он сам не знает, как смог доехать. Его вытащили из танка, он увидел свой экипаж. После этого пытались снять шлемофон и чуть не сняли его вместе с ухом, поделился белгородец.
Вскоре Ивана отправили в Белгород, где он пробыл два дня. Однако медикам было некогда заниматься им — в медучреждение поступали раненые без рук или ног. Затем белгородец отправился домой, обратился в местную поликлинику, откуда его направили в областную больницу. Врачи помогли мужчине с левым ухом, правым он ничего не слышит.
За участие в СВО мужчина получил медаль. От администрации Ивану вручили путёвку в приграничный санаторий. Несмотря на контузию, белгородец собирается вернуться в зону боевых действий, как только закончит лечение.
«А кому там воевать? „Зелёным“ пацанам, которых туда отправляют? Ему дали автомат, а он не знает, как с ним обращаться. Пусть они лучше дома сидят, семьи строят, я своё уже пожил. Там нужны люди, которые реально что-то умеют», — говорит мужчина.
Недавно ему предложили продлить контракт. Он согласился, но попросил время на лечение. Вернётся Иван в зону боевых действий в качестве гранатомётчика.