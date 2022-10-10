Белгородец рассказал о своём желании вернуться на СВО даже после контузии

Тем не менее Иван выжил. Он пришёл в себя, завёл танк и отправился в место, где находились российские военные. В дороге его контузило второй раз. Иван практически оглох. По его словам, он сам не знает, как смог доехать. Его вытащили из танка, он увидел свой экипаж. После этого пытались снять шлемофон и чуть не сняли его вместе с ухом, поделился белгородец.