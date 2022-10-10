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Жёны мобилизованных белгородцев получат деньги на питание детей за три месяца

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Об этом сообщила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова. Для семей мобилизованных предусмотрены две меры поддержки. Одна из них — ежемесячная выплата на питание детей.

Как сообщила Батанова, с 1 октября вводятся новые меры поддержки семей мобилизованных. Первая — единовременная выплата при рождении ребёнка после 21 сентября. Сумма составляет 50 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о браке, а также заявление от матери.

Вторая мера поддержки — ежемесячная выплата на питание всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет.

Поскольку ежемесячная сумма — 3000 рублей, мы предполагаем, что выплата будет единовременной в размере 9000 рублей за октябрь, ноябрь и декабрь. Документы также минимизированы — свидетельство о рождении ребёнка и заявление матери.
Елена Батанова

Батанова добавила, что вторая мера поддержки предусмотрена для семей, которые не состоят в браке с мобилизованными.

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков поручил создать реестр родственников мобилизованных, чтобы оперативно оказывать им медпомощь.

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