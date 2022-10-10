Жёны мобилизованных белгородцев получат деньги на питание детей за три месяца

Как сообщила Батанова, с 1 октября вводятся новые меры поддержки семей мобилизованных. Первая — единовременная выплата при рождении ребёнка после 21 сентября. Сумма составляет 50 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о браке, а также заявление от матери.