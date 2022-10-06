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Гладков прокомментировал видео с мобилизованными в Белгородской области

6 октября, 19:55
В Сети распространилось видео, на котором мобилизованные мужчины пожаловались, что их оставили не в лучших условиях, выдали оружие, но не вписали в военные билеты. Глава региона Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию.

Во время прямой линии к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился житель региона Семён. Он рассказал, что в Сети появилось видео, где стоят вагоны с мобилизованными с оружием.

Говорят, что есть им нечего, они ничего не делают. А как же подготовка к боевым действиям? Ребята говорят, что в Белгородской области. Помогите разобраться в данном вопросе.
Семён

Гладков ответил, что власти во всём разобрались. Поезд отправили.

Глава района, села, белгородцы внимательно отнеслись к мобилизованным, накормили их. Не  переживайте. Я думаю, что Минобороны разберётся в этом вопросе. Мы постарались вчера максимально быстро людям помочь и сделали это. Так будет всегда.
Вячеслав Гладков

Напомним, видео с мобилизованными в Белгородской области проверяет прокуратура.

 

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