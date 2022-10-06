Гладков прокомментировал видео с мобилизованными в Белгородской области

В Сети распространилось видео, на котором мобилизованные мужчины пожаловались, что их оставили не в лучших условиях, выдали оружие, но не вписали в военные билеты. Глава региона Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию.

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