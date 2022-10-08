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В селе под Белгородом сутки не могли забрать снаряд

Вчера, 10:12
Фото: телеграм-канал «Белгород № 1»
Местные жители обнаружили его утром 6 октября. На месте ЧП побывали специалисты, которые ответили, что снаряд к ним никакого отношения не имеет. По номеру 112 людям заявили, что боеприпас опасности не представляет, рассказали историю в телеграм-канале «Белгород № 1».

В селе под Белгородом утром 6 октября обнаружили боеприпас. На место происшествия вызвали специалистов, однако они ответили, что объект к ним не имеет никакого отношения. После осмотра они уехали.

Белгородцы пытались узнать, что им делать дальше, по номеру 112. Операторы приняли заявку, но на место так никто и не приехал. Жители села продолжили звонить, но им стали отвечать, что снаряд не представляет опасности, пишет источник.

О происшествии узнал глава Белгородского района Владимир Перцев. 7 октября он пообещал, что опасный объект заберут. Выполнили ли это обещание в итоге, неизвестно.

Похожая история произошла в Белгородском районе в апреле. В результате обстрела снаряд попал во двор частного дома, но жителям предложили самостоятельно убрать опасный предмет.

Уже в августе боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили прямо в подъезде многоквартирного дома. Как он туда попал, неизвестно.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородский район#Снаряд
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