В селе под Белгородом сутки не могли забрать снаряд

В селе под Белгородом утром 6 октября обнаружили боеприпас. На место происшествия вызвали специалистов, однако они ответили, что объект к ним не имеет никакого отношения. После осмотра они уехали.
Белгородцы пытались узнать, что им делать дальше, по номеру 112. Операторы приняли заявку, но на место так никто и не приехал. Жители села продолжили звонить, но им стали отвечать, что снаряд не представляет опасности, пишет источник.
О происшествии узнал глава Белгородского района Владимир Перцев. 7 октября он пообещал, что опасный объект заберут. Выполнили ли это обещание в итоге, неизвестно.
Похожая история произошла в Белгородском районе в апреле. В результате обстрела снаряд попал во двор частного дома, но жителям предложили самостоятельно убрать опасный предмет.
Уже в августе боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили прямо в подъезде многоквартирного дома. Как он туда попал, неизвестно.