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На огороде белгородцев четвёртый день лежит снаряд

29 сентября 12:17
Фото: Ирина Митрофанова / Бел.Ру
на огород белгородки упал снаряд
В Храпово с 26 сентября не может доехать бригада, чтобы нейтрализовать боеприпас.

26 сентября жители села Храпово в Валуйском горокруге вышли на огород собирать урожай моркови. Соседка заметила новую яму в их огороде. Когда подошли посмотреть, оказалось, что оттуда из земли наполовину торчит снаряд.

Вызвали главу сельской администрации. Оксана Отморская среагировала сразу, приехала вместе с участковым. Подали заявку по номеру 112, участковый прождал бригаду до вечера. Но до сих пор никто не приехал.

Рядом живёт семья с маленьким ребёнком, приходят посмотреть люди, по ночам бегают собаки. Тут и так всё время слышны похожие на взрывы звуки. Живём который день в страхе.
Лидия Ветренко, хозяйка участка

По номеру 112 звонили каждый день. Там отвечают одно и то же: приедем в течение дня, ждите. Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием по ситуации в экстренные службы.

на огород белгородки упал снарядна огород белгородки упал снаряд
на огород белгородки упал снаряд
Фото: Бел.Ру
#Происшествия#Операция на Украине#Фотофакт#Эксклюзив#Валуйский горокруг#Снаряд упал в огород#Ирина Митрофанова
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