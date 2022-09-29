На огороде белгородцев четвёртый день лежит снаряд

26 сентября жители села Храпово в Валуйском горокруге вышли на огород собирать урожай моркови. Соседка заметила новую яму в их огороде. Когда подошли посмотреть, оказалось, что оттуда из земли наполовину торчит снаряд.
Вызвали главу сельской администрации. Оксана Отморская среагировала сразу, приехала вместе с участковым. Подали заявку по номеру 112, участковый прождал бригаду до вечера. Но до сих пор никто не приехал.
Рядом живёт семья с маленьким ребёнком, приходят посмотреть люди, по ночам бегают собаки. Тут и так всё время слышны похожие на взрывы звуки. Живём который день в страхе.
Лидия Ветренко, хозяйка участка
По номеру 112 звонили каждый день. Там отвечают одно и то же: приедем в течение дня, ждите. Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием по ситуации в экстренные службы.