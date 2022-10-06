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Прокуратура проверяет видео с мобилизованными в Белгородской области

6 октября, 13:51
Мужчины жаловались, что их оставили в не самых лучших условиях, выдали оружие, но не вписали в военные билеты. Видеозаписью заинтересовались в прокуратуре, сообщает Владимир Соловьёв.

По факту жалоб мобилизованных мужчин проводит проверку прокуратура. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Речь идёт о видео, снятом в Белгородской области. Герои записи жаловались, что уже несколько дней их содержат в не самых лучших условиях, некоторые из них заболели. По словам мобилизованных, им выдали оружие, но не вписали его в военные билеты. Также они добавили, что им не хватает еды.

 

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Проверка#Видео#Мобилизованные#Частичная мобилизация
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