Прокуратура проверяет видео с мобилизованными в Белгородской области

Речь идёт о видео, снятом в Белгородской области. Герои записи жаловались, что уже несколько дней их содержат в не самых лучших условиях, некоторые из них заболели. По словам мобилизованных, им выдали оружие, но не вписали его в военные билеты. Также они добавили, что им не хватает еды.