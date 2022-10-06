В администрации губернатора прокомментировали видео с военными под Белгородом

В интернете распространяется видео, снятое, как утверждают его герои, в Белгородской области. На записи военнослужащие рассказали, что их, около 500 человек, уже неделю содержат в плохих условиях: им пришлось жить несколько дней под дождём, из-за чего некоторые заболели. По словам мужчин, медкомиссии не было, еды не хватало, а оружие, которое им выдали, не прописано в военных билетах.