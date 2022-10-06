В штабе ЗВО объяснили видео с жалобами мобилизованных в Белгородской области

В Сети тиражируют видео с мобилизованными, на котором они рассказали, что выданные автоматы за ними не числятся, а последние деньги они тратят на амуницию и еду. Собеседник журналистов отметил, что 299 человек следовало в учебный центр на полигоне «Мулино», где их будут обучать по военно-учётным специальностям.