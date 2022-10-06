В штабе ЗВО объяснили видео с жалобами мобилизованных в Белгородской области

В штабе ЗВО объяснили видео, на котором мобилизованные, прибывшие в Белгородскую область, жалуются на условия. В штабе пояснили, что этих военнослужащих не отправляют в зону спецоперации.
В Сети тиражируют видео с мобилизованными, на котором они рассказали, что выданные автоматы за ними не числятся, а последние деньги они тратят на амуницию и еду. Собеседник журналистов отметил, что 299 человек следовало в учебный центр на полигоне «Мулино», где их будут обучать по военно-учётным специальностям.
Также источник заявил, что выданное оружие закреплено за личным составом. Военнослужащие обеспечены питанием, а в составе команды находится медперсонал.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава администрации губернатора Иван Будлов. По его словам, ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой.