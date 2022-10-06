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В штабе ЗВО объяснили видео с жалобами мобилизованных в Белгородской области

6 октября 06:41
Фото: 1MI
В Сети тиражируют видео, где военнослужащие жалуются на условия, в которые они попали. В МО РФ пояснили, что их пока не отправляют в зону СВО, сообщает РИА «Новости».

В штабе ЗВО объяснили видео, на котором мобилизованные, прибывшие в Белгородскую область, жалуются на условия. В штабе пояснили, что этих военнослужащих не отправляют в зону спецоперации.

В Сети тиражируют видео с мобилизованными, на котором они рассказали, что выданные автоматы за ними не числятся, а последние деньги они тратят на амуницию и еду. Собеседник журналистов отметил, что 299 человек следовало в учебный центр на полигоне «Мулино», где их будут обучать по военно-учётным специальностям.

Также источник заявил, что выданное оружие закреплено за личным составом. Военнослужащие обеспечены питанием, а в составе команды находится медперсонал.  

Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава администрации губернатора Иван Будлов. По его словам, ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой.

 

 

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#Евгений Грицков#Общество#Частичная мобилизация#Операция на Украине#Белгородская область#Мобилизованные#Жалобы#Западный военный округ#Комментарий
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