Депутаты отдали помещение в центре Белгорода для сбора гуманитарной помощи

27 сентября депутаты горсовета одобрили передачу общественной организации «Путь в будущее» нежилого помещений на проспекте Славы, 68. Площадь помещения составляет 167 кв. м.
Известно, что «Путь в будущее» был создан в 2019 году. Основной задачей организации является оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Помещение будет использовано для приёма продуктов питания длительного хранения, средств гигиены, моющих средств, посуды, постельного белья, игрушек, одежды и обуви.
Также организация будет оказывать юридическую и информационную помощь в вопросах оформления документов, медицины, образования, трудоустройства и социальной адаптации обратившихся жителей города.
Напомним, что недавно для жителей обстрелянного села Красный Хутор собрали гумпомощь. Им привезли книги, раскраски и игрушки для детей.