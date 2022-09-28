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Депутаты отдали помещение в центре Белгорода для сбора гуманитарной помощи

28 сентября 10:45
Фото: Bel.ru
Нежилое помещение на проспекте Славы, 68 передадут общественной организации «Путь в будущее». Решение было принято в ходе 52-й сессии горсовета.

27 сентября депутаты горсовета одобрили передачу общественной организации «Путь в будущее» нежилого помещений на проспекте Славы, 68. Площадь помещения составляет 167 кв. м.

Известно, что «Путь в будущее» был создан в 2019 году. Основной задачей организации является оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Помещение будет использовано для приёма продуктов питания длительного хранения, средств гигиены, моющих средств, посуды, постельного белья, игрушек, одежды и обуви.

Также организация будет оказывать юридическую и информационную помощь в вопросах оформления документов, медицины, образования, трудоустройства и социальной адаптации обратившихся жителей города.

Напомним, что недавно для жителей обстрелянного села Красный Хутор собрали гумпомощь. Им привезли книги, раскраски и игрушки для детей.

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Гуманитарная помощь#Депутаты#Горсовет#Алина Харина
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