Для белгородцев из Красного Хутора собрали гумпомощь

Для жителей села Красный Хутор, пострадавшего от обстрелов, собрали гуманитарную помощь. Им привезли книги, раскраски и игрушки для детей. Встречалась с белгородцами председатель Общественной палаты Надежда Рожкова.
Ранее в ПВР с жителями села беседовал глава региона Вячеслав Гладков. Они выразили свои пожелания, в том числе и о книгах. 19 сентября их привезли.
На встрече с Надеждой Рожковой вынужденные переселенцы попросили тёплые вещи, предметы гигиены и обувь. Общественники уже собирают всё необходимое.
Напомним, село Красный Хутор неоднократно обстреливали с украинской стороны. 17 сентября стало известно, что одна из местных жительниц скончалась. Ещё двое человек получили ранения.