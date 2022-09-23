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Для белгородцев из Красного Хутора собрали гумпомощь

23 сентября 11:17
Фото: Общественная палата Белгородской области
Жителям села привезли книги, раскраски и игрушки, сообщили в Общественной палате Белгородской области.

Для жителей села Красный Хутор, пострадавшего от обстрелов, собрали гуманитарную помощь. Им привезли книги, раскраски и игрушки для детей. Встречалась с белгородцами председатель Общественной палаты Надежда Рожкова.

Ранее в ПВР с жителями села беседовал глава региона Вячеслав Гладков. Они выразили свои пожелания, в том числе и о книгах. 19 сентября их привезли.

На встрече с Надеждой Рожковой вынужденные переселенцы попросили тёплые вещи, предметы гигиены и обувь. Общественники уже собирают всё необходимое.

Напомним, село Красный Хутор неоднократно обстреливали с украинской стороны. 17 сентября стало известно, что одна из местных жительниц скончалась. Ещё двое человек получили ранения. 

 

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#Общество#Красный хутор#Гуманитарная помощь#Общественная палата белгородской области#Наталья Корявых
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