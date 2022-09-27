Семь мобилизованных белгородцев вступят в брак 27 сентября

К главе региона 26 сентября обратилась белгородка, попросившая помощи в оперативном заключении брака с военнослужащим, которого уже призвали и которого пока не отправили дальше. Вячеслав Гладков ответил, что обязательно поможет.
Завтра поможем создать семь семей, расписаться в соседнем районе. Договорились с главой района, приедут депутаты областной думы. Обязательно поздравят, передадут подарки. Поможем, чем сможем. Надеюсь, что, хотя бы в такой форме, праздник будет. Конечно, будем ждать наших ребят с победой. И тогда отпразднуем ещё раз.
Вячеслав Гладков
Отметим, что белгородцы в условиях частичной мобилизации стали регистрировать браки чаще. Губернатор ранее заявил, что призывники могут приходить в ЗАГС со своими девушками, где им помогут быстро официально оформить отношения.