В Белгороде продают магазин «Океан» за 168 млн рублей

Здание супермаркета «Океан» в Белгороде продают за 168 млн рублей. Располагается объект на улице Костюкова.
Владелец продаёт работающий супермаркет «под ключ». В объявлении сказано, что в районе здания высокий пешеходный и автомобильный трафик из-за расположенных поблизости объектов инфраструктуры.
К «Океану» примыкает парковка. На первом этаже имеются торговые залы, кулинария, кондитерская-пекарня, винотека. На цокольном этаже — складские и бытовые помещения. Общая площадь — 2472,5 кв. метра.
С 2015 года директором стала Елена Чернышевская. Учредителями выступают Даниил и Иван Фуглаевы. Оба имеют по 50% доли в уставном капитале.
По итогам 2021 года убытки ООО составили чуть более 2 млн рублей при выручке в 168 млн рублей.