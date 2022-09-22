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В Белгороде продают магазин «Океан» за 168 млн рублей

22 сентября 09:39
Фото: Авито
Супермаркет располагается в центральной части Харгоры. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

Здание супермаркета «Океан» в Белгороде продают за 168 млн рублей. Располагается объект на улице Костюкова.

Владелец продаёт работающий супермаркет «под ключ». В объявлении сказано, что в районе здания высокий пешеходный и автомобильный трафик из-за расположенных поблизости объектов инфраструктуры.

К «Океану» примыкает парковка. На первом этаже имеются торговые залы, кулинария, кондитерская-пекарня, винотека. На цокольном этаже — складские и бытовые помещения. Общая площадь — 2472,5 кв. метра.

С 2015 года директором стала Елена Чернышевская. Учредителями выступают Даниил и Иван Фуглаевы. Оба имеют по 50% доли в уставном капитале.

По итогам 2021 года убытки ООО составили чуть более 2 млн рублей при выручке в 168 млн рублей.

 

 

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