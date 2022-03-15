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Posted 15 марта 2022, 14:33

Published 15 марта 2022, 14:33

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев «отмыл» 145 млн рублей бюджетных денег

15 марта 2022, 14:33
Сюжет
Мошенничество
Его приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей. В течение двух лет Фуглаеву запретили заниматься предпринимательством, сообщили в областной прокуратуре.

Белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев мошенническим путём похитил 145 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. На два года ему запретили заниматься предпринимательской деятельностью.

Приговор суда вступил в силу 10 марта. Бенефициара ООО «Добрыня» и «УК Добрыня» и ряда аффилированных предприятий осудили за хищение мошенническим путём 145 млн рублей посредством незаконного возмещения НДС.

Напомним, приговор бизнесмену вынесли 21 февраля текущего года. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Ранее сообщалось, что он может претендовать на УДО. Дело его брата Сергея Фуглаева в суд пока не поступило.

#Новости#Происшествия#Мошенничество#Анатолий Фуглаев
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