Белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев «отмыл» 145 млн рублей бюджетных денег

Posted 15 марта 2022, 14:33
Published 15 марта 2022, 14:33
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев мошенническим путём похитил 145 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. На два года ему запретили заниматься предпринимательской деятельностью.
Приговор суда вступил в силу 10 марта. Бенефициара ООО «Добрыня» и «УК Добрыня» и ряда аффилированных предприятий осудили за хищение мошенническим путём 145 млн рублей посредством незаконного возмещения НДС.
Напомним, приговор бизнесмену вынесли 21 февраля текущего года. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Ранее сообщалось, что он может претендовать на УДО. Дело его брата Сергея Фуглаева в суд пока не поступило.