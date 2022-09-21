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В Белгородской области беженцы проголосуют на референдумах ЛДНР и областей Украины

21 сентября, 19:41
В вечернем эфире Вячеслава Гладкова спросили, откроют ли в регионе пункты для голосования с 23 по 27 сентября.

У губернатора Белгородской области поинтересовались, будет ли в регионе возможность поучаствовать в голосовании на референдумах по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Глава региона ответил, что пункты для голосования обязательно будут организованы.

«Конечно, будут. Информация о расположении пунктов для голосования будет доводиться через средства массовой информации», - сообщил Гладков.

Напомним, референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР и на занятых российскими войсками территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

 

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#Евгений Грицков#Политика#Операция на Украине#ЛНР#ДНР#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Референдум#Референдум о вступлении в Россию#Референдум в Донбассе#Пункты для голосования в Белгородской области
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