В Белгородской области беженцы проголосуют на референдумах ЛДНР и областей Украины

У губернатора Белгородской области поинтересовались, будет ли в регионе возможность поучаствовать в голосовании на референдумах по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава региона ответил, что пункты для голосования обязательно будут организованы.
«Конечно, будут. Информация о расположении пунктов для голосования будет доводиться через средства массовой информации», - сообщил Гладков.
Напомним, референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР и на занятых российскими войсками территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.