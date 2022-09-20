Референдумы о вхождении ЛНР и ДНР в состав России состоятся с 23 по 27 сентября

Луганская и Донецкая народные республики определились с датами проведения референдума по вопросу вхождения в состав России. Мероприятия пройдут в одно время — с 23 по 27 сентября.
Даты проведения подтвердили в правительстве Луганской народной республики и Народном совете Донецкой народной республики.
Накануне стало известно, что Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с требованием немедленно провести референдум о признании территории субъектом РФ. Спустя время о подготовке к референдуму сообщил и глава ДНР Денис Пушилин. Того же требуют и в Херсонской области.