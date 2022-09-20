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Референдумы о вхождении ЛНР и ДНР в состав России состоятся с 23 по 27 сентября

20 сентября, 14:58
Об этом сообщили в правительстве ЛНР и в Народном совете ДНР. О том, что в республиках могут пройти референдумы, стало известно накануне.

Луганская и Донецкая народные республики определились с датами проведения референдума по вопросу вхождения в состав России. Мероприятия пройдут в одно время — с 23 по 27 сентября.

Даты проведения подтвердили в правительстве Луганской народной республики и Народном совете Донецкой народной республики.

Накануне стало известно, что Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с требованием немедленно провести референдум о признании территории субъектом РФ. Спустя время о подготовке к референдуму сообщил и глава ДНР Денис Пушилин. Того же требуют и в Херсонской области.

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#Инна Рогова#ЛНР#ДНР#Референдум#Политика#Операция на Украине
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