Белгородская область поможет двум районам ЛНР

Белгородская область будет помогать двум районам Луганской народной республики. Делегация из региона ещё не направилась в ЛНР, рассказал Вячеслав Гладков. Поэтому подробности о том, какую именно помощь окажет Белгородская область, сообщат позже.
О том, что регионы РФ возьмут шефство над территориями Донбасса, стало известно в мае. Курская область, например, будет отвечать за Первомайский район в ДНР, Брянская область — за город Брянку в ЛНР.
Взять шефство над какой-либо территорией Донбасса Вячеславу Гладкову ранее предлагали сами белгородцы. Однако губернатор тогда ответил, что в приоритете пока восстановление приграничных территорий Белгородской области.
Напомним, что два белгородских вуза станут партнёрами университетов ЛНР. БГТУ им. В. Г. Шухова будет взаимодействовать с Донбасским государственным техническим институтом, Белгородский аграрный университет В. Я. Горина (по согласованию с Минсельхозом РФ) — с Луганским государственным аграрным университетом.