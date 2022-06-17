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Белгородская область поможет двум районам ЛНР

17 июня 13:44
Фото: Бел.Ру
Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал ТАСС в ходе форума в Санкт-Петербурге. Как именно будут помогать районам Луганской народной республики, станет известно после поездки белгородской делегации в ЛНР.

Белгородская область будет помогать двум районам Луганской народной республики. Делегация из региона ещё не направилась в ЛНР, рассказал Вячеслав Гладков. Поэтому подробности о том, какую именно помощь окажет Белгородская область, сообщат позже.

О том, что регионы РФ возьмут шефство над территориями Донбасса, стало известно в мае. Курская область, например, будет отвечать за Первомайский район в ДНР, Брянская область — за город Брянку в ЛНР.

Взять шефство над какой-либо территорией Донбасса Вячеславу Гладкову ранее предлагали сами белгородцы. Однако губернатор тогда ответил, что в приоритете пока восстановление приграничных территорий Белгородской области.

Напомним, что два белгородских вуза станут партнёрами университетов ЛНР. БГТУ им. В. Г. Шухова будет взаимодействовать с Донбасским государственным техническим институтом, Белгородский аграрный университет В. Я. Горина (по согласованию с Минсельхозом РФ) — с Луганским государственным аграрным университетом.

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