Белгородская область поможет двум районам ЛНР

Напомним, что два белгородских вуза станут партнёрами университетов ЛНР. БГТУ им. В. Г. Шухова будет взаимодействовать с Донбасским государственным техническим институтом, Белгородский аграрный университет В. Я. Горина (по согласованию с Минсельхозом РФ) — с Луганским государственным аграрным университетом.