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Posted 20 мая 2022, 08:33

Published 20 мая 2022, 08:33

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Регионы РФ определяются с шефством над территориями Донбасса

20 мая 2022, 08:33
Российские регионы помогут муниципалитетам Донецкой и Луганской народных республик кадрами, техникой, посодействуют в решении проблем, сообщают «Новые извести». Несколько регионов уже определились с тем, над какими территориями будут шефствовать. В их числе — Брянская и Курская области.

19 мая замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской республик. Это значит, что субъекты РФ помогут в решении проблем, а также кадрами и техникой. Помимо этого, шефство означает финансирование восстановления и развития инфраструктуры, сообщил политолог Константин Калачев изданию «Ведомости».

Некоторые регионы уже определились с тем, над какими территориями будут шефствовать. В их число попали Брянская и Курская области. Первый регион возьмёт шефство над промышленным городом Брянка в ЛНР.

Как сообщил на своей странице в соцсети губернатор Брянской области Александр Богомаз, на место из региона уже выехали специалисты. Они помогут стабилизировать ситуацию с водоснабжением, оценят состояние больниц, детсадов, школ, МКД, уличного освещения и дорог. По словам Богомаза, работы предстоит много.

Курская область, напомним, будет шефствовать над Первомайским районом в ДНР. На месте уже работают специалисты, которые помогут в подготовке территории к новому учебному году, к строительству и ремонту дорог.

Остальные регионы, которые определились с шефством над территориями Донбасса, указаны на карте.

О том, будет ли Белгородская область шефствовать над каким-либо муниципалитетом ДНР или ЛНР, пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что три вуза в регионе станут партнёрами университетов Донецкой и Луганской народных республик. В список вошли БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородский аграрный университет В. Я. Горина и Белгородский юринститут МВД имени И. Д. Путилина. Они будут взаимодействовать с Донбасским государственным техническим институтом, Луганским государственным аграрным университетом и с Донецкой академией внутренних дел МВД ДНР соответственно.

#Новости#Общество#Курская область#Донбасс#ДНР#ЛНР#Брянская область
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