Регионы РФ определяются с шефством над территориями Донбасса

Ранее стало известно, что три вуза в регионе станут партнёрами университетов Донецкой и Луганской народных республик. В список вошли БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородский аграрный университет В. Я. Горина и Белгородский юринститут МВД имени И. Д. Путилина. Они будут взаимодействовать с Донбасским государственным техническим институтом, Луганским государственным аграрным университетом и с Донецкой академией внутренних дел МВД ДНР соответственно.