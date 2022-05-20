Регионы РФ определяются с шефством над территориями Донбасса

Posted 20 мая 2022, 08:33
Published 20 мая 2022, 08:33
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
19 мая замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской республик. Это значит, что субъекты РФ помогут в решении проблем, а также кадрами и техникой. Помимо этого, шефство означает финансирование восстановления и развития инфраструктуры, сообщил политолог Константин Калачев изданию «Ведомости».
Некоторые регионы уже определились с тем, над какими территориями будут шефствовать. В их число попали Брянская и Курская области. Первый регион возьмёт шефство над промышленным городом Брянка в ЛНР.
Как сообщил на своей странице в соцсети губернатор Брянской области Александр Богомаз, на место из региона уже выехали специалисты. Они помогут стабилизировать ситуацию с водоснабжением, оценят состояние больниц, детсадов, школ, МКД, уличного освещения и дорог. По словам Богомаза, работы предстоит много.
Курская область, напомним, будет шефствовать над Первомайским районом в ДНР. На месте уже работают специалисты, которые помогут в подготовке территории к новому учебному году, к строительству и ремонту дорог.
Остальные регионы, которые определились с шефством над территориями Донбасса, указаны на карте.
О том, будет ли Белгородская область шефствовать над каким-либо муниципалитетом ДНР или ЛНР, пока не сообщалось.
Ранее стало известно, что три вуза в регионе станут партнёрами университетов Донецкой и Луганской народных республик. В список вошли БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородский аграрный университет В. Я. Горина и Белгородский юринститут МВД имени И. Д. Путилина. Они будут взаимодействовать с Донбасским государственным техническим институтом, Луганским государственным аграрным университетом и с Донецкой академией внутренних дел МВД ДНР соответственно.