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МО РФ: ВСУ собираются обстрелять Брянскую область американскими ракетами

2 июня 09:34
Фото: udachnyj-enot.com.ua
В Минобороны РФ заявили, что им стало известно о готовящейся атаке, чтобы ВС РФ открыли ответный огонь по жилым кварталам в Сумской области. Об этом сообщают «Брянские новости».
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Обстрел

Российское министерство обороны заявило о готовящейся провокации со стороны украинских войск. По данным ведомства, ВСУ собираются обстрелять Брянскую область ракетами, поставленными США. В МО РФ считают, что так планируют спровоцировать ответный удар и обвинить Россию в уничтожении мирных граждан.

Как пишет издание, ВСУ намерены вызвать ответный огонь по городу Шостка Сумской области. В министерстве уточняют, что для удара по российским приграничным районам могут использовать системы Himars, произведённые в США. Дальность стрельбы – 70 км. Именно на таком расстоянии от Шостки располагаются Суземский, Трубчевский, Погарский и Севский районы. Также в ведомстве заявили, что у РФ есть средства для уничтожения подобных систем.

Напомним, приграничные районы РФ уже неоднократно страдали от обстрелов. Один из последних был в Белгородском районе. Ночью 31 мая ВСУ ударили по Политотдельскому и Октябрьскому.

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#Новости#Министерство обороны#Обстрел#Брянская область#Спецоперация на Украине#Черноземье#Общество
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