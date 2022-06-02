МО РФ: ВСУ собираются обстрелять Брянскую область американскими ракетами

Российское министерство обороны заявило о готовящейся провокации со стороны украинских войск. По данным ведомства, ВСУ собираются обстрелять Брянскую область ракетами, поставленными США. В МО РФ считают, что так планируют спровоцировать ответный удар и обвинить Россию в уничтожении мирных граждан.
Как пишет издание, ВСУ намерены вызвать ответный огонь по городу Шостка Сумской области. В министерстве уточняют, что для удара по российским приграничным районам могут использовать системы Himars, произведённые в США. Дальность стрельбы – 70 км. Именно на таком расстоянии от Шостки располагаются Суземский, Трубчевский, Погарский и Севский районы. Также в ведомстве заявили, что у РФ есть средства для уничтожения подобных систем.
Напомним, приграничные районы РФ уже неоднократно страдали от обстрелов. Один из последних был в Белгородском районе. Ночью 31 мая ВСУ ударили по Политотдельскому и Октябрьскому.