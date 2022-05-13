Белгородцам снова выдадут бесплатные продуктовые наборы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире 13 мая сообщил, что в регионе снова раздадут продовольственные наборы. По словам чиновника, на этой неделе их получают одиноко проживающие пенсионеры, а на следующей их выдадут многодетным семьям.
Продукты уже развезены по муниципалитетам. Сейчас их фасуют по пакетам. Вячеслав Гладков
В апреле власти докладывали о том, что намерены раздать около 16 тысяч продовольственных наборов. Так, 10 тысяч пакетов с едой получили одинокие пенсионеры, а 6 тысяч — многодетные семьи.
Чтобы начать получать продукты, нужно обратиться в местную администрацию. Однако рассчитывать на такую помощь могут только социально незащищённые слои населения.