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Белгородцам снова выдадут бесплатные продуктовые наборы

13 мая 16:53
Фото: Бел.Ру
Получить их смогут только одиноко проживающие пенсионеры и многодетные семьи. Продукты уже доставлены в муниципалитеты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире 13 мая сообщил, что в регионе снова раздадут продовольственные наборы. По словам чиновника, на этой неделе их получают одиноко проживающие пенсионеры, а на следующей их выдадут многодетным семьям.

Продукты уже развезены по муниципалитетам. Сейчас их фасуют по пакетам. Вячеслав Гладков

В апреле власти докладывали о том, что намерены раздать около 16 тысяч продовольственных наборов. Так, 10 тысяч пакетов с едой получили одинокие пенсионеры, а 6 тысяч — многодетные семьи.

Чтобы начать получать продукты, нужно обратиться в местную администрацию. Однако рассчитывать на такую помощь могут только социально незащищённые слои населения.

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