Белгородцам снова выдадут бесплатные продуктовые наборы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире 13 мая сообщил, что в регионе снова раздадут продовольственные наборы. По словам чиновника, на этой неделе их получают одиноко проживающие пенсионеры, а на следующей их выдадут многодетным семьям.