Как изменились цены на продукты и лекарства за месяц в Белгороде

В целом за десять лет овощи в Белгороде подорожали на 520%. Для сравнения: если в 2012 году капусту продавали по 9,06 руб. за кг, то в 2022-м — по 99,99 руб. Выросли в цене и другие овощи, а также молочные продукты. Особенно подорожали творог, сыр и молоко. Цены на мясо и рыбу также стали «колкими» для кошелька обычного человека.