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Posted 19 апреля 2022, 05:33

Published 19 апреля 2022, 05:33

Modified 1 декабря, 07:45

Updated 1 декабря, 07:45

Как изменились цены на продукты и лекарства за месяц в Белгороде

19 апреля 2022, 05:33
Сюжет
Лекарства
Значительно подскочила стоимость овощей, мяса и молочки. При этом часть лекарств подешевела. Подробнее о ценах — в материале.

Журналисты «Бел.Ру» выяснили, как изменились цены на овощи, молочные продукты и мясо в Белгородской области за месяц. В марте мы начали вести собственный мониторинг стоимости товаров в одном из популярных сетевых магазинов.

Всего лишь за четыре недели овощи, а именно белокочанная капуста, картофель, лук, морковь и свёкла, подорожали на 58%. В частности, только цена на капусту возросла до 61,3%. Остальные продукты также подорожали. Подробный разбор стоимости товаров можно найти в сравнительной таблице ниже.

Молочные продукты также выросли в цене, однако далеко не все. Например, творог подорожал на 29,9%. Молоко 3,2% жирности стоит также, как и в марте, — 62,5 руб. Килограмм твёрдого сыра тоже не подорожал, но и не подешевел — 739,99 рубля, как и месяц назад.

Немного опустилось в цене подсолнечное масло. Теперь оно стоит 95,99 руб. Однако на это повлияли скидки самого магазина. Такая же история и со сливочным маслом — оно подешевело на 27,2%.

С мясом ситуация куда сложнее. Так, стоимость говядины подскочила на 100 руб., а курицы — на 15 руб. Рыба, а именно минтай, продаётся по той же цене — 159,99 руб.

Полный перечень цен на продукты отображён в таблице.

Стоимость лекарств также изменилась. Так, «Нурофен» подорожал на 9%, «Верошпирон» — на 7,6%, «Энап» — на 15,1%, а «Азитромицин» и вовсе на 39,1%. Однако на некоторые препараты цена упала. Подробности — на картинке.

Что касается бензина, то за месяц АИ-92 и дизельное топливо не изменились в цене. Они также по 48,7 руб. и 52,7 руб. соответственно.

Жить стало дороже?

За вышеперечисленный набор продуктов (овощи, мясо и молочка) в марте белгородцы в среднем отдавали по 2341,1 руб., а в апреле — 2548,78 руб. Очевидно, что стоимость на отдельные товары выросла.

Ощутим рост цен на овощи. Особенно подорожал репчатый лук — на 111,5%, а также капуста. Ранее отмечалось, что белокочанную в регион привозят из Ирака. Поставщика хотели сменить, чтобы цена на продукт снизилась, однако, вероятно, это даётся с трудом, раз стоимость продолжает увеличиваться.

В целом за десять лет овощи в Белгороде подорожали на 520%. Для сравнения: если в 2012 году капусту продавали по 9,06 руб. за кг, то в 2022-м — по 99,99 руб. Выросли в цене и другие овощи, а также молочные продукты. Особенно подорожали творог, сыр и молоко. Цены на мясо и рыбу также стали «колкими» для кошелька обычного человека.

Бензин подорожал минимум в два раза. Не отстают и лекарственные препараты. Стоимость на некоторые таблетки поднялась более чем на 200%.

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#Белгородская область#Аналитика#Лекарства#Продукты#Новости Белгорода#Эксклюзив#Препараты
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