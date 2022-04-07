Белгородцам объяснили, как получить бесплатный продуктовый набор

Posted 7 апреля 2022, 17:59
Published 7 апреля 2022, 17:59
Modified 1 декабря, 07:45
Updated 1 декабря, 07:45
Во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бесплатные продуктовые наборы можно получить, если обратиться в местную администрацию. Однако выдавать их будут только социально незащищённым слоям населения.
Так, 10 тысяч одиноко проживающих пенсионеров уже получили свои продуктовые наборы. Ещё 6 тысяч упаковок с едой получат многодетные семьи с низким уровнем дохода.
Раздачу продуктовых наборов глава региона анонсировал утром 7 апреля. Тогда Гладков отметил, что регион должен оказать помощь тем жителям, которым сейчас приходится тяжелее всего.
Если говорить о ценах на продукты, то аналитические данные показывают, что только за две недели в одном из магазинов региона овощи подорожали почти на 80 рублей.
Сравнение цен на овощи за десять лет показывает, что они подорожали на 520%. Так, если килограмм капусты в 2012 году стоил 9,06 рубля, то в 2022-м — 99,99 рубля. О стоимости других продуктов питания можно прочитать в материале.