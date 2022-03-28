Вячеслав Гладков проверит цены на продукты перед проведением ярмарок

Проводить ярмарку с такими ценами, которые в магазинах, смысла нет. Проводить ярмарки с ценами на один рубль ниже тоже смысла нет. Понимаю сложности, которые есть у минсельхоза, глав, но запрос населения большой. Это реальный механизм и возможность приобрести качественные продукты по недорогой цене.Вячеслав Гладков