Вячеслав Гладков проверит цены на продукты перед проведением ярмарок

Как отметил глава Белгородской области, ярмарки будут проводить до наступления Пасхи — до 24 апреля. На сегодняшний день в области провели уже две продовольственные ярмарки. По итогам Гладков возмутился ценами на мясо. Он отметил, что покупать мясо по 500–600 рублей для многих недоступно.
Поэтому глава региона поручил своему заместителю Юлии Щедриной накануне выходных представить ему ассортиментный перечень с ценами, которые будут выставляться на ярмарках.
Проводить ярмарку с такими ценами, которые в магазинах, смысла нет. Проводить ярмарки с ценами на один рубль ниже тоже смысла нет. Понимаю сложности, которые есть у минсельхоза, глав, но запрос населения большой. Это реальный механизм и возможность приобрести качественные продукты по недорогой цене.Вячеслав Гладков
Гладков поручил увеличить работу с другими регионами. В частности, заместители должны связаться с руководителями бывших республик Советского Союза, Средней Азии и Беларуси. Также глава региона поручил переговорить с главами других регионов.
Я считаю, что мы должны улучшить и усилить работу. Возможность есть.Вячеслав Гладков