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Гладков рассказал о выплатах раненым белгородцам и семьям погибших в спецоперации

12 мая 17:44
Фото: Бел.Ру
Информацию Вячеслав Гладков озвучил во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 12 мая.
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Обстрел

По словам Гладкова область выделит 3 млн рублей для семей погибших в спецоперации на Украине, а также раненным белгородцам.

Регион не останется в стороне. У нас есть погибшие среди военнослужащих, которые служили по контракту во время специальной военной операции на Украине. Мы к тем деньгам, которые выплачивает Министерство обороны и президент России добавили 3 млн рублей из областного бюджета. Тем, кто получил ранение, будем выплачивать из областного бюджета по 500 тыс. рублей.Вячеслав Гладков

Также выплаты получат пострадавшие в ходе обстрелов мирные жители.

Вчера у нас произошла трагедия, большое количество раненных среди мирного населения. Есть погибший. Приняли решение, что выплаты из областного бюджета будут такие же, как и для военнослужащих.Вячеслав Гладков

Напомним, что 11 мая после обстрела села Солохи пострадали семь человек, погиб один мирный житель.

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