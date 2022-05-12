Гладков рассказал о выплатах раненым белгородцам и семьям погибших в спецоперации

По словам Гладкова область выделит 3 млн рублей для семей погибших в спецоперации на Украине, а также раненным белгородцам.
Регион не останется в стороне. У нас есть погибшие среди военнослужащих, которые служили по контракту во время специальной военной операции на Украине. Мы к тем деньгам, которые выплачивает Министерство обороны и президент России добавили 3 млн рублей из областного бюджета. Тем, кто получил ранение, будем выплачивать из областного бюджета по 500 тыс. рублей.Вячеслав Гладков
Также выплаты получат пострадавшие в ходе обстрелов мирные жители.
Вчера у нас произошла трагедия, большое количество раненных среди мирного населения. Есть погибший. Приняли решение, что выплаты из областного бюджета будут такие же, как и для военнослужащих.Вячеслав Гладков