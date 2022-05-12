Гладков рассказал о выплатах раненым белгородцам и семьям погибших в спецоперации

Регион не останется в стороне. У нас есть погибшие среди военнослужащих, которые служили по контракту во время специальной военной операции на Украине. Мы к тем деньгам, которые выплачивает Министерство обороны и президент России добавили 3 млн рублей из областного бюджета. Тем, кто получил ранение, будем выплачивать из областного бюджета по 500 тыс. рублей.Вячеслав Гладков