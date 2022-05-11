Семьям погибших военных могут выплатить пособия, а школьники готовятся к ОГЭ и ЕГЭ

Всего же в текущем году ОГЭ и ЕГЭ будут сдавать более 21 тыс. школьников. Большая часть из них — девятиклассники, для них экзамены стартуют уже 19 мая. Для одиннадцатиклассников горячая пора начнётся чуть позже — с 26 мая. Самым популярным предметом для сдачи по выбору по-прежнему остаётся обществознание.