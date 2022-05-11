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Семьям погибших военных могут выплатить пособия, а школьники готовятся к ОГЭ и ЕГЭ

11 мая 16:00
Фото: «Бел.Ру»
В Белгородской области предложили ввести две выплаты семьям погибших военнослужащих и некоторые другие меры поддержки, школьников из приграничных районов вывезут в более безопасное место для сдачи экзаменов, а в одном из горокругов сменится глава.
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ЕГЭ

Выплаты семьям погибших

В Белгородской области для семей, в которых погиб военнослужащий, могут ввести две ежегодные выплаты — в 25 тыс. и 15 тыс. рублей. Первую планируют приурочить ко Дню России, а вторая направлена на покупку школьной и спортивной формы для детей.

На оперсовещании 11 мая речь шла и о других мерах поддержки. Среди них прозвучали путёвки в санатории региона, предоставление соцуслуг и земельных участков бесплатно.

Рассмотрят власти и идею создания школьных музеев, проведения уроков мужества, присвоение улицам фамилий и имён героев.

Семьям погибших военнослужащих в Белгородской области планируют выплачивать пособия
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Школьников вывезут для сдачи ЕГЭ

Шесть пунктов для сдачи экзаменов не будут работать в этом году в Белгородской области. Причина — расположение этих пунктов рядом с Украиной. Выпускников, которые должны были сдавать экзамены на данных площадках, отвезут в более безопасное место.

Всего же в текущем году ОГЭ и ЕГЭ будут сдавать более 21 тыс. школьников. Большая часть из них — девятиклассники, для них экзамены стартуют уже 19 мая. Для одиннадцатиклассников горячая пора начнётся чуть позже — с 26 мая. Самым популярным предметом для сдачи по выбору по-прежнему остаётся обществознание.

Что касается последних звонков и выпускных, окончательно с форматом проведения этих мероприятий власти ещё не определились.

Школьников из приграничных белгородских районов будут вывозить для сдачи ЕГЭ и ОГЭ
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Уходит Сергачёв-младший

Пост главы Алексеевского горокруга покидает Станислав Сергачёв. Эту должность он занимал с 2015 года. Его заявление об уходе на внеочередном заседании рассмотрит местный совет депутатов.

Станислав Сергачёв — сын бывшего первого замгубернатора и бывшего первого зампредседателя Белгородской областной думы Валерия Сергачёва. До перехода в алексеевскую администрацию работал в «ЭФКО — Семена», ЗАО «Управляющая компания ЭФКО».

Станислав Сергачёв покидает пост главы Алексеевского округа
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